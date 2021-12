FIFA 22 Division Rivals: la guida dalla progressione alle ricompense

Electronic Arts ha arricchito FIFA 22 con un rinnovato sistema di progressione stagionale, così da fornire alla propria community validi motivi per calciare il pallone. Dalla suddivisione per Gradi alla categoria Élite pensata per i veri campioni, ecco cosa c’è da sapere su Division Rivals.

La modalità competitiva del simulatore calcistico è strutturata in dieci Divisioni, composte da Gradi diversi che riflettono i traguardi conseguiti dall’utenza. Per ogni Grado esistono poi i Livelli, che possono essere scalati battendo altri giocatori fino al superamento dei cosiddetti Checkpoint: si tratta di punti della classifica che una volta raggiunti prevengono la perdita di posizioni. Ricordiamo inoltre che ogni stagione ha una durata di circa sei settimane, al termine delle quali i progressi degli utenti vengono resettati a seconda delle loro prestazioni passate. Ecco l’elenco delle ricompense – con tanto di opzioni selezionabili – che potrete ottenere salendo in graduatoria.

Premi FIFA 22 - Divisione 10

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto scambiabile Oro

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti + 250 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti + 250 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Oro + 250 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto Oro Premium

: x1 Pacchetto Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Oro

: x1 Pacchetto Giocatori Oro A 90 partite giocate: x1 Pacchetto Giocatori Oro Prime

Premi FIFA 22 - Divisione 9

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 500 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium + 500 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium + 500 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 750 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 750 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium + 750 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium + 750 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Maxi Pacchetto Oro

: x1 Maxi Pacchetto Oro A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Zinco Prime

: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Prime A 90 partite giocate: x1 Mega Pacchetto Raro, x1 Maxi Pacchetto Oro Premium

Premi FIFA 22 - Divisione 8

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime + 1500 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime + 1500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Prime + 1500 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Prime + 1500 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Prime

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime + 2000 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime + 2000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Prime + 2000 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Prime + 2000 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Prime

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Prime Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime e 750 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro

: x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro A 50 partite giocate : x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro Rari A 90 partite giocate: x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 7

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 1200 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium + 1200 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Premium Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime e 250 Crediti

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime + 2000 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime + 2000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Prime + 2000 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Prime + 2000 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime e 750 Crediti

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Prime, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Maxi Pacchetto Oro Premium

: x1 Maxi Pacchetto Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Mega

: x1 Pacchetto Mega A 90 partite giocate: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Prime, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 6

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 1000 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 1000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime e 1000 Crediti

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 1500 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 1500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 1500 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 1500 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 2000 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 2000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 2000 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 2000 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium e 500 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Misti Prime

: x1 Pacchetto Giocatori Misti Prime A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Mega

: x1 Pacchetto Mega A 90 partite giocate: x1 Pacchetto Giocatori Oro Prime, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 5

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 3000 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 3000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 3000 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 3000 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 3500 Crediti

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari + 3500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 3500 Crediti

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari + 3500 Crediti Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 750 Crediti

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Misti Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti Prime, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Misti Prime, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto piccolo non scambiabile Giocatori Oro Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium

: x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Zinco Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari A 90 partite giocate: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Rari, x2 Maxi Pacchetti Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 4

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 1000 Crediti

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x1 Maxi Pacchetto Oro non scambiabile, x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x1 Maxi Pacchetto Oro non scambiabile, x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Premium, x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Misti Premium, x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Prime, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Rari

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Misti Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium

: x1 Pacchetto Giocatori Misti Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Mega Raro, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

: x1 Pacchetto Mega Raro, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari A 90 partite giocate: x2 Pacchetti Giocatori Oro Prime, x2 Maxi Pacchetti Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 3

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Misti Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Misti Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 500 Crediti

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

: x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Misti Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Misti Premium, x2 Pacchetti piccoli non scambiabili Giocatori Oro Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 1000 Crediti

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Rari

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Rari Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Rari

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro, x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Zinco Rari Opzione C: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Zinco Rari, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 2000 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Misti Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium

: x1 Pacchetto Giocatori Misti Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Mega Raro, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

: x1 Pacchetto Mega Raro, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari A 90 partite giocate: x2 Pacchetti Giocatori Oro Prime, x2 Maxi Pacchetti Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 2

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1000 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1000 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prima e 500 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prima e 500 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 500 Crediti

Grado I

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime e 1000 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime e 1000 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium

: x1 Pacchetto piccolo Giocatori Oro Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Zinco Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari A 90 partite giocate: x2 Pacchetti Mega, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x2 Maxi Pacchetti Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione 1

Grado III

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti Opzione B : x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

: x2 Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Prime e 1500 Crediti

Grado II

Opzione A : x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Rari

: x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Rari Opzione B : x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Prime, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 1000 Crediti

: x1 Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Prime, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 1000 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime

Grado I

Opzione A : x1 Maxi Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Premium e 500 Crediti

: x1 Maxi Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Premium e 500 Crediti Opzione B : x2 Maxi Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Premium e 500 Crediti

: x2 Maxi Pacchetti non scambiabili Giocatori Oro Premium e 500 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto scambiabile Giocatori Zinco Prime e 500 Crediti

Traguardi (non scambiabili)

A 20 partite giocate : x1 Pacchetto Giocatori Zinco Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium

: x1 Pacchetto Giocatori Zinco Rari, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium A 50 partite giocate : x1 Pacchetto giocatori Oro Prime, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari

: x1 Pacchetto giocatori Oro Prime, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x1 Maxi Pacchetto Giocatori Rari A 90 partite giocate: x1 Maxi Pacchetto Giocatori Oro Premium, x3 Maxi Pacchetti Giocatori Rari

Premi FIFA 22 - Divisione Élite

Superata la Prima Divisione si approda in Élite, la categoria destinata ai migliori giocatori al mondo. Ecco i premi ottenibili raggiungendo questo traguardo.

Opzione A : x1 Maxi Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Premium e 3000 Crediti

: x1 Maxi Pacchetto scambiabile Giocatori Oro Premium e 3000 Crediti Opzione B : x2 Maxi Pacchetti non scambiabile Giocatori Oro Premium e 3000 Crediti

: x2 Maxi Pacchetti non scambiabile Giocatori Oro Premium e 3000 Crediti Opzione C: x1 Maxi Pacchetto non scambiabile Giocatori Oro Premium, x1 Pacchetto piccolo scambiabile Giocatori Oro Rari

Avete già letto del primato conseguito dal team Mkers in FIFA 22? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra recensione di FIFA 22, così da scoprire tutto sul popolare titolo sportivo di EA.