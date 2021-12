FIFA 22: guida alle due nuove SBC di Miura e Nakamura

Fino all’8 dicembre 2021, i giocatori di FIFA 22 possono cimentarsi in due nuove SBC legate all’evento Momenti in Due. In premio per chi dovesse completarle, i campioni giapponesi Kazuyoshi Miura e Shunsuke Nakamura. Ecco i requisiti da soddisfare e un paio di rose a buon mercato per portare a termine entrambe le prove senza troppa fatica.

FIFA 22 SBC Kazuyoshi Miura: premio, requisiti e soluzione

x1 Kazuyoshi Miura, in celebrazione del titolo di marcatore più anziano ottenuto nel 2017.

Valutazione rosa di almeno 83.

Intesa di squadra minima: 75.

POR: Salvatore Sirigu (82)

TS: Alex Sandro (83)

DC: Francesco Acerbi (83)

DC: Carlos Vela (83)

TD: Álvaro Borja Morata (83)

CDC: Arthur Oliveira Melo (83)

CDC: Fabián Ruiz Peña (82)

COC: Ivan Perišić (81)

COC: Dries Mertens (84)

COC: Luis Muriel (82)

ATT: Duván Zapata (83)

FIFA 22 SBC Shunsuke Nakamura: premio, requisiti e soluzione

x1 Shunsuke Nakamura, in celebrazione del gol contro il Manchester United nella UCL 06/07.

Valutazione rosa di almeno 84.

Intesa di squadra minima: 70

POR: Emiliano Martínez (84)

TS: Martin Ødegaard (82)

DC: Harry Maguire (84)

DC: Joel Matip 83)

TD: Carlos Vela (83)

CC: Phil Foden (84)

CC: Youri Tielemans (84)

CC: Roberto Firmino (85)

COC: Dries Mertens (84)

ATT: Josip Iličić (84)

ATT: Duván Zapata (83)

Ricordiamo che il il Team of the Group Stage è disponibile su FIFA 22. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la squadra della settimana di FIFA 22.