FIFA 22: guida alle SBC di Gerard Piqué e Niklas Süle

I giocatori di FIFA 22 hanno le ore contate per completare le quattro SBC dedicate a Gerard Piqué e Niklas Süle. Ecco i premi in palio, i requisiti da soddisfare e delle rose a buon mercato per farcela senza problemi.

FIFA 22 SBC Gerard Piqué: premio, requisiti e soluzione (Emulazione Tattica)

x1 pacchetto piccolo Giocatori Oro Prime

Almeno un giocatore proveniente dall'FC Barcellona

Almeno un giocatore appartenente alla Squadra della settimana

Valutazione rosa di almeno 84.

Intesa di squadra minima: 70.

POR: Tadic (84)

DC: Felipe (84)

DC: Alaba (84)

TS: Acuna (84)

TD: Laborde (85)

COC: Felix (83)

ES: Fernando (84)

ED: Coutinho (82)

ATT: Iago Aspas (84)

AS: Ocampos (83)

AD: Asensio (83)

FIFA 22 SBC Gerard Piqué: premio, requisiti e soluzione (LaLiga)

x1 pacchetto Giocatori Zinco Rari

Almeno un giocatore proveniente da LaLiga Santander

Valutazione rosa di almeno 86.

Intesa di squadra minima: 65

POR: Kostic (84)

DC: Gimenez (84)

DC: Savic (84)

TS: Immobile (87)

TD: Alaba (84)

CC: Sergio Busquets (86)

ES: Luis Alberto (84)

ED: Parejo (86)

ATT: Suarez (88)

AS: Carrasco (84)

AD: Aguero (87)

FIFA 22 SBC Niklas Süle: premio, requisiti e soluzione (Emulazione Tattica)

x1 pacchetto piccolo Giocatori Oro Prime

Almeno un giocatore proveniente dall'FC Bayern Monaco

Almeno un giocatore appartenente alla Squadra della settimana

Valutazione rosa di almeno 84.

Intesa di squadra minima: 70.

POR: Maignan (84)

DC: Laborde (84)

DC: Kjær (83)

TS: Hernandez (83)

TD: Acerbi (83)

CC: Ilicic (84)

CDC: Brozovic (84)

CDC: Barella (84)

ES: Rebic (82)

ED: Mertens (84)

ATT: Ibrahimovic (84)

FIFA 22 SBC Niklas Süle: premio, requisiti e soluzione (Bundesliga)

x1 pacchetto Giocatori Zinco Rari

Almeno un giocatore proveniente dalla Bundesliga

Valutazione rosa di almeno 86.

Intesa di squadra minima: 65

POR: Casteels (86)

DC: Hummels (86)

DC: Ruben Dias (87)

TS: Guerreiro (84)

TD: Lloris (87)

CC: Havertz (84)

ES: Haaland (88)

ED: Foden (84)

ATT: Werner (84)

AS: Tadic (84)

AD: Ziyech (84)

Per aiutarvi a completare queste Sfide Creazione Rosa, vi ricordiamo l’attuale Squadra della settimana di FIFA 22. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche il Team of the Group Stage di FIFA 22, formato dai migliori calciatori di Champions ed Europa League.