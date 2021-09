FIFA 22 guida: trucchi per creare la miglior squadra FUT per iniziare

FIFA 22 sta per fare il suo debutto sul mercato videoludico mondiale, ed è già disponibile in anteprima per tutti gli abbonati al servizio EA Play. Di conseguenza tutti gli utenti abbonati possono già iniziare a creare le proprie squadre per affrontare la modalità multigiocatore FIFA Ultimate Team.

Una volta effettuato l’accesso alla modalità FUT, la prima cosa da fare sarà formare la propria squadra, pianificando l’acquisto di almeno 11 giocatori titolari che possano offrire una buona affidabilità sul campo (limitata naturalmente a queste prime settimane di gioco) ad un costo in termini di crediti quanto più basso possibile.



All’inizio vi verrà fornita una squadra base scarsa e con pochi elementi di discreto livello, con la quale dovrete cercare di racimolare le prime migliaia di crediti da usare per costruire una squadra di buon livello per poi affrontare così le prime competizioni una volta che il gioco sarà disponibile per tutti i fan a partire dal primo ottobre 2021. Ricordate, inoltre, che per racimolare i primi crediti potrete anche utilizzare la Web App di FIFA 22 Ultimate Team, disponibile gratuitamente per tutti. Andiamo dunque a vedere qual è la squadra migliore che potete costruire con pochi crediti allo stato attuale del mercato e del livello medio di FIFA 22 Ultimate Team.

Modulo

Portiere

Difensori

Centrocampisti

Attaccanti

In questa guida abbiamo scelto di proporre il modulopoiché, in attesa di capire meglio quale sarà il meta del nuovo FIFA 22, riteniamo che sia un modulo che garantisce una buona affidabilità e solidità in tutte le situazioni di gioco. La difesa a 4 sarà probabilmente fondamentale come l’anno scorso per evitare le incursioni degli esterni veloci del vostro avversario, mentre un centrocampo a 3 ben sfruttato vi permetterà di mantenere costantemente il controllo del gioco. Infine, il tridente d'attacco vi permetterà di sfruttare adeguatamente gli esterni per creare occasioni da gol allargando le maglie della difesa avversaria.All’interno del gioco esistono diversi portieri piuttosto validi che possono essere recuperati anche per poche migliaia di crediti. Una buona scelta per cominciare può essere, portiere titolare delche vanta un buon 84 di overall ma soprattutto un ottimo valore di 86 per quanto riguarda i, caratteristica tra le più importanti da considerare per un portiere.La batteria dei difensori va selezionata accuratamente tenendo bene a mente che in questo caso le due caratteristiche principali che vogliamo considerare sono lae la: la prima in particolare è fondamentale per permettere alla vostra linea difensiva di arginare e contenere le incursioni degli attaccanti avversari, che sicuramente tenderanno ad essere quasi sempre più veloci dei vostri difensori. Per raggiungere lo scopo abbiamo scelto una coppia di centrali difensivi estremamente veloci ma anche piuttosto efficienti nelle retrovie:del Milan edel, due profili ideali ed economici. Per mantenere alta l’intesa della squadra senza perdere di vista l’obiettivo di avere una difesa estremamente veloce, le opzioni migliori come terzino sinistro e terzino destro sono, rispettivamente,del Milan edel Wolfsburg, entrambi velocissimi e in grado di ottenere intesa verde con i due centrali di difesa.Avendo qui tre diversi slot da riempire è possibile creare un mix di giocatori con qualità offensive e difensive, in modo da creare un centrocampo fluido e adatto ad affrontare ogni situazione. Per quanto riguarda la posizione centrale, il profilo perfetto in queste fasi iniziali è, giocatore con ottime statistiche di dribbling e passaggio utilissimo per mantenere al massimo l’intesa della squadra grazie alla sua nazionalità francese. Sfruttando proprio quest’ultima caratteristica possiamo poi inserire nello slot di destra, giovanissimo talento delche ci tornerà utile per costruire il nostro attacco, mentre per lo slot di sinistra l’opzione migliore è, un buon centrocampista di inserimento disponibile a cifre economiche.

Per formare il tridente d’attacco della nostra squadra andremo a sfruttare pesantemente i legami di intesa con i centrocampisti. Camavinga torna infatti utile in questa sede per inserire Ousmane Dembélé nel ruolo di AD con intesa verde (stessa nazionalità e stesso campionato), mentre sull’altra fascia possiamo ottenere lo stesso effetto collegando Mason Mount a Christian Pulisic. Infine, per collegare correttamente AS e AD senza tralasciare la qualità del giocatore, nel ruolo di punta centrale scegliamo il francese del Manchester United Anthony Martial. Grazie a queste scelte avrete sotto mano un tridente estremamente veloce e tecnico, con grandi qualità nel Dribbling e nel Tiro, ottimo per gli inserimenti alle spalle dei difensori e le sovrapposizioni sulla fascia (possibili anche grazie alla velocità estrema dei terzini scelti).

Allenatore

Per massimizzare l’intesa della squadra vi consigliamo infine di scegliere un qualunque allenatore di: tra i più economici potete trovareoppure

Nel caso in cui abbiate bisogno di crediti per acquistare qualcuno dei giocatori citati nei paragrafi precedenti, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida per guadagnare velocemente crediti FUT.