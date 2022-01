FIFA 22 Headliners: il Team 2 dei protagonisti è disponibile nei pacchetti

Giornata ricca per tutti i videogiocatori di FIFA 22, che dopo aver scoperto gli attaccanti nominati per il Team of the Year possono anche dare il benvenuto al Team 2 della campagna Headliners, già disponibile nei pacchetti.

Gli Headliners (o Protagonisti) sono oggetti dinamici speciali che vengono aggiornati in modo permanente, con la possibilità di essere ulteriormente potenziati in base alle prestazioni individuali e della squadra nel resto della stagione 2021/22.

Al lancio, ogni oggetto giocatore Protagonisti viene messo a disposizione con un aggiornamento iniziale permanente superiore a qualsiasi oggetto basato sulle prestazioni (Squadra della settimana o Uomo partita) o al loro oggetto base. Ogni volta che un Protagonista ottiene una nuova versione basata sulle prestazioni, anche il suo oggetto Protagonisti verrà aggiornato. Inoltre, i Protagonisti di FUT 22 riceveranno un ulteriore aggiornamento permanente unico se la loro squadra ottiene quattro vittorie consecutive nel resto della stagione in campionato. Fatte queste dovere premesse sul funzionamento della campagna, scopriamo assieme il Team 2 degli Headliners!

FIFA 22 Ultimate Team | Team 2 Headliners

Mohamed Salah (Liverpool) - 93

Joshua Kimmich (Bayern Monaco) - 91

Joao Cancelo (Manchester City) - 90

Vinicious Jr. (Real Madrid) - 88

Niccolò Barella (Inter) - 88

Gaëtan Laborde (Rennes) - 88

Ollie Watkins (Aston Villa) - 86

Duvan Zapata (Atalanta) - 85

Arthur Theate (Bologna) - 85

Joselu (Deportivo Alavés) - 84

Aritz Alustondo (Real Sociedad) - 84

Per maggiori dettagli sulla campagna, consultate il sito ufficiale di FIFA 22. Nei pacchetti potete trovare anche i calciatori della Squadra della Settimana 16. Domani 8 gennaio è atteso il reveal dei centrocampisti nominati per il TOTY, mentre le votazioni saranno aperte per tutti i giocatori a partire da lunedì 10 gennaio.