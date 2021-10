FIFA 22: 'I bambini non devono spendere denaro in FUT, punto e basta': parla EA

Electronic Arts ha nuovamente rivendicato l'importanza e la legittimità delle loot box all'interno della modalità FIFA Ultimate Team, che nel corso di questi anni si è rivelata la maggior fonte di guadagni per il colosso statunitense.

Il publisher sa bene che anche i bambini sono tentati di investire denaro per riuscire ad accaparrarsi i propri beniamini ed inserirli all'interno della propria rosa. In più di un'occasione, abbiamo avuto casi di ragazzi irresponsabili che hanno utilizzato le carte di credito dei propri genitori per spendere cifre roboanti in-game, arrivando persino a toccare gli 8.000 dollari. Questi precedenti hanno creato un problema all'interno dell'infrastruttura alla base di FIFA Ultimate Team, ed Electronic Arts ha voluto dire la sua al riguardo.

Parlando ai microfoni di Eurogamer.net, il Chief Experience Officer Chris Bruzzo ha fermamente affermato che i bambini e i ragazzi minorenni non dovrebbero in nessun caso utilizzare denaro reale per ottenere FIFA Points all'interno di FUT.

"I bambini non dovrebbero spendere nel nostro gioco. I bambini non dovrebbero spendere in FIFA. [...] Quando esaminiamo le registrazioni degli account, vediamo una percentuale molto bassa di account di persone di età inferiore ai 18 anni. Ma, cosa ancora più importante, la nostra impostazione predefinita non consente di effettuare spese agli account di persone minorenni. Lavoriamo con Sony e collaboriamo con Microsoft anche per istituire controlli sulla spesa come impostazione predefinita per i bambini. I bambini non dovrebbero spendere in FIFA, punto e basta".



Intanto, sembra che un bug stia inficiando la qualità grafica di FIFA 22 su Xbox Series S, con EA Sports già al lavoro per risolvere in tempi brevi.