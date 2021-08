FIFA 22: ecco le impostazioni controller obbligatorie per FUT Champions e Rivals

Electronic Arts ha diffuso tutti i dettagli relativi alle impostazioni controller competitive obbligatorie in tutte le modalità online di FIFA 22, in modo così da rendere l'esperienza di gioco in rete equilibrata per i giocatori attraverso regole identiche per tutti.

Giocando online, funzioni come dribbling agile contestuale, rinvii automatici, passaggio elegante automatico, tiri automatici e colpi di testa assistiti saranno tutti rigorosamente impostati su Off. In aggiunta, l'assistenza passaggio filtrante sarà invece settato su Semi, mentre affronta sarà fisso su Manuale. Tutte queste funzioni non potranno essere modificate in alcun modo da parte degli utenti, e si applicano alle seguenti modalità: FUT Champions, FUT Rivals, Stagioni Online, Stagioni Co-op e Pro Club. Nessun tipo di restrizione invece giocando offline e cimentandosi con le modalità in Single Player, dove è possibile settare in totale libertà ogni tipo di opzione disponibile e ricevere eventuali aiuti per godersi al massimo la prossima simulazione calcistica di EA Sports.

FIFA 22 è atteso su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia per il prossimo primo ottobre 2021, con accesso anticipato al 27 settembre per coloro che preordineranno la Ultimate Edition. Le versioni next-gen di FIFA 22 avranno l'Hypermotion Technology, offrendo così ai fan un'esperienza di gioco più realistica che mai. Ricordiamo infine che la telecronaca italiana di FIFA 22 è affidata a Lele Adani e Pierluigi Pardo,