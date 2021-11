FIFA 22, It Takes Two, F1 e Star Wars in offerta, tutti gli sconti sui giochi EA

Una valanga di nuove offerte sui giochi Electronic Arts da Gamelife per il Black Friday 2021, con sconti sui migliori giochi del catalogo EA, EA Sports e Codemasters. Qualche nome? Battlefield V, FIFA 22, It Takes Two e F1 2021.

FIFA 22 per PS4 costa 49 euro, stesso prezzo per F1 2021 in versione PS4, PS5 e Xbox, ancora più economico è invece Mass Effect Legendary Edition proposto a 44 euro invece d 71 euro. Si continua con Star Wars Jedi Fallen Order a 19 euro (il prezzo più basso di sempre per il videogioco di Respawn), anche Need for Speed Hot Pursuit Remastered costa 19 euro mentre Plants vs Zombies Battle for Neighborville costa 24 euro per Nintendo Switch e 19 euro in formato PS4 compatibile con PS5.

EA Sports UFC 4 costa 29 euro, super prezzo per Star Wars Squadrons proposto ad appena 5 euro in formato PS4 e Xbox One, compatibili con PlayStation 5 e Xbox Series X. It Takes Two di Josef Fares costa 19 euro, stesso prezzo per Need for Speed Heat, infine segnaliamo Star Wars Battlefront 2 a 15 euro. Una grande selezione di giochi targati Electronic Arts in offerta a prezzo ridotto per fare scorta di nuovi titoli a prezzo scontato, offerte valide solo fino al 29 novembre.