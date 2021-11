FIFA 22 ancora primo in Italia, Forza Horizon 5 supera Battlefield e Football Mananger

IIDEA ha pubblicato la classifica di vendita italiana relativa alla settimana che va dall'8 al 14 novembre, un periodo che ha visto il lancio di molti nuovi titoli su PC e console. Sul gradino più alto del podio troviamo FIFA 22 per PlayStation 4 ma non mancano vere e proprie sorprese in Top 10.

Call of Duty Vanguard per PS4 occupa il secondo posto della classifica mentre sul gradino più basso del podio troviamo Forza Horizon 5, unico gioco Xbox in Top 10 e certamente un ottimo risultato considerando che FH5 è disponibile anche su Xbox Game Pass.

Classifica ITA dall'18 al 14 novembre 2021

FIFA 22 PS4 CALL OF DUTY VANGUARD PS4 FORZA HORIZON 5 XBOX ONE/XBOX SERIES X FOOTBALL MANAGER 2022 PC BATTLEFIELD 2042 PS4 CALL OF DUTY VANGUARD PS5 SHIN MEGAMI TENSEI V NINTENDO SWITCH GRAND THEFT AUTO THE TRILOGY THE DEFINITIVE EDITION PS5 ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS NINTENDO SWITCH MARIO PARTY SUPERSTARS NINTENDO SWITCH

Forza Horizon 5 si lascia alle spalle Football Manager 2022 per PC e Battlefield 2042 per PlayStation 4 che occupano rispettivamente il quarto e quinto posto della classifica, da segnalare anche la presenza di Shin Megami Tensei V in settima posizione e di GTA Trilogy per PS5 all'ottavo posto. Chiudono la classifica due giochi Nintendo: Animal Crossing New Horizons e Mario Party Superstars.