FIFA 22 ancora primo in Italia, The House of Ashes entra in Top 10

IIDEA ha pubblicato la classifica di vendita italiana che va dal 18 a 24 ottobre, in questa settimana FIFA 22 per PS4 mantiene saldamente il primo posto del podio, seguito dalla versione PS5 e da Grand Theft Auto V, sempre in versione PlayStation 4.

Di fatto non ci sono grandi novità in Top 10 e l'unica nuova entrata è The Dark Pictures Anthology House of Ashes di Bandai Namco in versione PS4 e PS5 rispettivamente in settima e ottava posizione.

Classifica italiana console

FIFA 22 PS4 FIFA 22 PS5 GRAND THEFT AUTO V PS4 FIFA 22 SWITCH FIFA 22 XBOX ONE ANIMAL CROSSING NEW HORIZONS SWITCH THE DARK PICTURES ANTHOLOGY HOUSE OF ASHES PS4 THE DARK PICTURES ANTHOLOGY HOUSE OF ASHES PS5 FAR CRY 6 PS4 MINECRAFT NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

Classifica italiana PC

FIFA 22 GRAND THEFT AUTO V THE DARK PICTURES ANTHOLOGY HOUSE OF ASHES DEMON SLAYER KIMETSU NO YAIBA THE HINOKAMI CHRONICLES RESIDENT EVIL 4 ULTIMATE HD EDITION A PLAGUE TALE INNOCENCE RESIDENT EVIL 2 BACK 4 BLOOD VAMPYR RESIDENT EVIL VILLAGE

Più movimentata la situazione su PC dove troviamo in classifica anche i recenti Demon Slayer The Hinokami Chronicles e Back 4 Blood, oltre a produzioni più datate come Resident Evil 4 e Vampyr, in ogni caso in vetta al podio troviamo FIFA 22, leader incontrastato delle classifiche di ottobre.