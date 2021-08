FIFA 22: Lazio e Atalanta senza licenze, si chiameranno Latium e Bergamo Calcio

Come noto, FIFA 22 non avrà tutte le licenze della Serie A, alcune squadre della massima serie italiana hanno infatti accordi di esclusiva con Konami per il suo eFootball e dunque questi team appariranno nel nuovo FIFA con nomi di fantasia.

A Juventus (Piemonte Calcio) e A.S. Roma (F.C Roma) si aggiungono Lazio e Atalanta, chiamate rispettivamente Latium e Bergamo Calcio. Dalla stagione 2022/2023 anche Il Napoli Calcio si unirà alla lista dei partner di eFootball in esclusiva, come annunciato da Konami in primavera.

Recentemente Electronic Arts ha svelato le novità della carriera di FIFA 22 e ha tolto i veli alla modalità Pro Club di FIFA 22, in attesa di scoprire maggiori dettagli sulla modalità Ultimate Team. Il nuovo gioco di calcio EA Sports uscirà a ottobre su tutte le principali piattaforme, il nuovo FIFA dovrà verdersela con eFootball, Konami abbandona PES e lancia un nuovo brand free to play con supporto cross-platform, per permettere a tutti di giocare contro gli amici indipendentemente dalla piattaforma posseduta e a costo zero, con pacchetti e modalità acquistabili a parte in base alle proprie necessità.

Si rinnoverà presto quindi la sfida tra i due giochi di calcio: FIFA o eFootball? A ottobre riparte il campionato di calcio virtuale.