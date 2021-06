FIFA 22: leak svela una possibile Beta del gioco, mostrati menù e logo principale

Proseguono serrati i lavori in casa Electronic Arts per dare vita alla prossima incarnazione della serie calcistica di FIFA. In attesa che la compagnia statunitense mostri per la prima volta al pubblico il suo nuovo titolo sportivo, un leak apparso in rete ci consente di dare una prima sbirciata ai contenuti del gioco.

L'account Twitter PlayStation Game Size ha diffuso alcune immagini leakate provenienti da quella che sembrerebbe essere una build preliminare di FIFA 22. Come potete osservare seguendo questo collegamento, il titolo presenta un modello di Kylian Mbappé apparentemente preso in prestito da FIFA 21, e questo lascia pensare che si tratti di una versione interna gestita dai soli sviluppatori.

Le immagini leakate ci consentono inoltre di dare un'occhiata al logo del simulatore calcistico e alle categorie del menù in-game. All'interno di questo compare anche la modalità Volta, la reimmaginazione di FIFA Street inserita direttamente all'interno dei capitoli premium della serie sportiva a partire da FIFA 21. La build in questione include le seguenti squadre: Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Liverpool, Manchester City, A.C. Milan, Paris Saint-Germain, Real Madrid, e Tottenham Hotspurs. È possibile che lo stesso elenco verrà riproposto all'interno della demo di FIFA 22 (di cui però non abbiamo alcuna certezza, specialmente dopo la mancata demo di FIFA 21).

PlayStation Game Size cita anche l'apparizione di una Beta di FIFA 22 sui server PlayStation, una sorta di playtest a numero chiuso che verrà concesso ad una ristretta cerchia di giocatori. Rimaniamo in attesa che Electronic Arts sveli tutte le novità su FIFA 22 nel corso dell'evento EA Play che si terrà il 22 luglio.