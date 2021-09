FIFA 22: link download gratis dell'app per smartphone, come funziona e ricompense

Con l'arrivo della prova anticipata di FIFA 22 è stata pubblicata anche la Web App di FIFA 22 ma non solo perchè in leggero ritardo EA Sports ha reso disponibile anche la Companion App per smartphone e tablet con sistema operativo iOS e Android.

Potete scaricare la Companion App di FIFA 22 da App Store e Google Play seguendo i link qui sotto:

L'applicazione è compatibile con tutti i dispositivi Android (smartphone e tablet) e con i prodotti della famiglia iOS tra cui iPhone e iPad. Tra le lingue supportate troviamo inglese, francese, italiano, tedesco, spagnolo, olandese, portoghese brasiliano, russo, turco, polacco, arabo, spagnolo messicano, coreano, giapponese, cinese tradizionale e semplificato, danese, svedese, portoghese e ceco.

Ma come funziona esattamente la Companion App per FIFA 22?

FIFA 22 Companion App: come si usa

La prima cosa da fare è quella di collegare il proprio account FIFA accedendo a FIFA 22 da console o PC, a questo appunto avviate FUT e create il vostro Club, rispondete alla richiesta di inserire una domanda di sicurezza (per garantire la sicurezza dell'account) ed effettuate il login con l'account EA sulla Companion App da smartphone o tablet.

FIFA 22 App: a cosa serve?

Come negli scorsi anni, l'applicazione per smartphone permette di accedere a numerose opzioni tra cui la personalizzazione dello stadio in FIFA Ultimate Team, l'accesso agli eventi FUT, il ritiro dei premi per le sfide Champions, Division Rivals e Squad Battles, vendere e scambiare giocatori e accedere alle Sfide Creazione Rosa SCR.

FIFA 22: le ricompense dell'app

Sono previste delle ricompense per coloro che accedono quotidianamente alla Companion App o alla Web App di FIFA 22, queste però variano in base alla vostra storia su FUT e attualmente non esiste una vera e propria lista delle ricompense disponibili. In ogni caso vi consigliamo di effettuare il login tutti i giorni, presto ne sapremo di più sui premi previsti da Electronic Arts per gli utenti dell'applicazione.

Su Everyeye.it trovate anche una guida con i trucchi per la Web App di FIFA 22. E non perdetevi la guida per creare la miglior squadra FUT con le carte iniziali disponibili nel periodo di lancio.