FIFA 22: la lista degli Achievement è già stata resa pubblica

Manca più di un mese al lancio di FIFA 22, nuova iterazione della serie calcistica più celebre di tutti i tempi, ma in rete è già stata resa pubblica la lista degli Achievement delle versioni Xbox One e Xbox Series X|S.

FIFA 22 darà in pasto ai "cacciatori" ben 37 Achievement, per un totale di 1.000 Gamerscore, nessuno dei quali risulta essere nascosto. Gli obiettivi chiedono ai giocatori di padroneggiare tutte le modalità della simulazione: "Teamwork works" (15G), ad esempio, richiede la vittoria di una Volta Squads con tre amici, mentre "Full Wardrobe" (90G) lo sblocco di ben 50 differenti oggetti cosmetici. Per ottenere "Dead-ball specialist" (15G) bisogna fare goal da un calcio di punizione, mentre per "Define the Meta" (15G) è necessario creare una tattica personalizzata in FIFA Ultimate Team. Altri obiettivi abbracciano le Sfide Creazione Rosa, le Squad Battles, i match cooperativi, le Division Rivals, il Pro Club, la Carriera e l'UEFA Champions League: potete consultare voi stessi la lista completa degli Achievement a questo indirizzo.

Gli Obiettivi saranno i medesimi sulle altre piattaforme (su PlayStation ci sarà anche il Trofeo di Platino, oltre ad una diversa classificazione del valore basato sul sistema Oro, Argento e Bronzo). Ne approfittiamo per ricordarvi che FIFA 22 verrà lanciato il 1° ottobre in versione next-gen su PS5, Xbox Series X|S e Stadia, in edizione old-gen su PC, PS4 e Xbox One, e in versione Legacy su Nintendo Switch. Avete già letto il nostro recente approfondimento sulla modalità Volta di FIFA 22?