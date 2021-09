FIFA 22, il machine learning sostituirà l'animazione: l'Hypermotion è il primo passo

Con l'Hypermotion Technology, Electronic Arts intende portare il franchise di FIFA nella vera next-gen. Il nuovo sistema ideato dai programmatori del publisher permetterà, attraverso l'utilizzo del machine learning, di conferire agli atleti un comportamento ed un set di animazioni estremamente realistici in FIFA 22.

Accompagnato la tradizionale sessione di motion capture, il sistema HyperMotion registra le azioni compiute dai giocatori tramite delle tute ipertecnologiche che generano un enorme quantitativo di dati. A questo punto subentra il machine learning che, assimilati i dati precedenti, è capace di sviluppare un sistema di gioco estremamente sfaccettato, con animazioni realizzate tramite 8,7 milioni di fotogrammi di riprese.

Secondo Electronic Arts, si tratta del primo passaggio verso una transizione definitiva al machine learning. Il publisher crede che i nuovi sistemi basati sull'intelligenza artificiale andranno pian piano a sostituire il più classico lavoro di animazione svolto dagli sviluppatori che si occupano della serie.

"Abbiamo iniziato a lavorare su un algoritmo circa tre anni fa", ha spiegato Rivera, lead gameplay producer di FIFA 22. “Quello che sta facendo l'algoritmo è apprendere da tutti i dati del motion capture: come i giocatori si avvicinano alla palla, quanti passi fanno per arrivare alla palla... Sono tre passi lunghi e uno corto? Qual è l'angolo giusto, con la giusta cadenza, per colpire correttamente quella palla? Crea la soluzione, l'animazione in tempo reale. Questa è una tecnologia molto, molto all'avanguardia. Si tratta fondamentalmente dell'inizio del machine learning che prende il sopravvento sull'animazione".

FIFA 22 sarà pubblicato il primo ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. L'Hypermotion e le altre funzioni next-gen saranno assenti nella versione PC. Recentemente, EA ha svelato i rating della Liga spagnola.