FIFA 22: Mario Gomez, Liam Cooper e Koke nella prima Mini Release dei Capitani FUT

Dopo aver svelato il Team 1 dei Capitani FUT di FIFA 22, prosegue l'iniziativa di EA Sports sui campioni del presente e del passato che hanno indossato la fascia da capitano per le rispettive squadre di club o nazionali. La prima Mini Release di Carte speciali coinvolge Mario Gomez, Liam Cooper e Koke.

Come specificato da Electronic Arts all'annuncio dei Capitani FUT di FIFA 22, ciascuna delle Carte speciali di questa serie si differenzia dalle versioni originarie degli Eroi FUT per tutta una serie di aggiornamenti alle statistiche che ne migliorano i parametri in base al carisma e all'importanza del ruolo di capitano (o vicecapitano) ricoperto negli anni di carriera più rappresentativi.

Nella prima Mini Release, il Team 1 di Capitani FUT accoglie così l'ex attaccante tedesco Mario Gomez, il difensore centrale inglese Liam Cooper e il centrocampista spagnolo Koke. Le Carte speciali dei Capitani FUT saranno disponibili fino al 22 aprile come parte dei pacchetti delle Sfide Creazione Rosa, comprese le SCR Momenti Icona. Gomez, Cooper e Koke vanno così ad aggiungersi al ricco pacchetto contenutistico che annovera le speciali Carte Eroi FIFA Ultimate Team di Diego Milito, Insigne, Marco Reus, Di Natale, Hugo lloris, Quagliarella e tanti altri campioni del presente e del passato.