FIFA 22, Mass Effect e tantissimi giochi EA in sconto fino al 90% su Steam

Tempo di nuovi sconti su Steam, e questa volta sono le produzioni Eletronic Arts ad essere assolute protagoniste. Tantissimi titoli, dai più vecchi fino ad alcuni più recenti, sono infatti proposti a prezzi fortemente tagliati, anche oltre l'80% rispetto ai prezzi di listino.

In questo modo, da adesso e fino al prossimo 28 marzo 2022, è possibile far propri numerosi titoli risparmiando anche abbondantemente. Si pensi ad esempio a FIFA22 (eccovi a tal proposito la nostra recensione di FIFA22), proposto a 19,79 euro con uno sconto del 67%, ma anche F1 2022 e Madden NFL 22 possono essere acquistati spendendo rispettivamente 14,99 euro e 17,99 euro, tutt'altra cifra rispetto al prezzo base di 60 euro per entrambi i giochi.

Offerte anche per serie molto amate quali Mass Effect e Dragon Age. Mass Effect Andromeda è proposto a 4,79 euro con uno sconto dell'84%, mentre Dragon Age Origins e Dragon Age II si possono acquistare spendendo l'irrisoria cifra di 1,99 euro grazie allo sconto del 90%. Per quanto riguarda l'ultimo capitolo, Dragon Age Inquisition si porta a casa con una spesa pari a 5,99 euro: in poche parole, quindi, se non li avete mai giocati potete far vostra la serie di Dragon Age spendendo in tutto 10 euro.

E ancora, Star Wars Squadrons si trova a 9,99 euro, mentre un classico come Battlefield Bad Company 2 è proposto a 4,99 euro. E se invece volete qualcosa di leggere, tutti i DLC di The Sims 4 sono in forte offerta. Se volete consultare più a fondo non perdetevi dunque l'EA Publisher Sale su Steam, con tanti altri giochi ancora.

Chissà intanto cosa ha in serbo EA per i suoi giochi futuri: è arrivata la conferma che l'EA Play 2022 non si farà, quindi si dovranno aspettare altri eventi internazionali per scoprire quali saranno le prossime produzioni dell'azienda.