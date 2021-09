FIFA 22: Mendy del Manchester City rimosso dal gioco per le accuse di stupro

Benjamin Mendy, il noto calciatore francese sotto contratto con il Manchester City, è stato convocato dalla Corte della Corona di Chester per rispondere delle accuse di stupro recentemente mosse nei suoi confronti.

Mendy si sarebbe reso protagonisti di tre aggressioni sessuali nei confronti di altrettante ragazze dall'ottobre del 2020 al mese di agosto di quest'anno, ed è al momento tenuto in custodia in attesa di ripresentarsi alla corte il 15 novembre ed affrontare la causa legale il prossimo 24 gennaio.

Il 27enne difensore è già stato sospeso dalla dirigenza del Manchester City in attesa del giudizio finale sul suo conto, ed anche Electronic Arts ha deciso di rimuovere il giocatore da FIFA 22, la nuova iterazione della sua serie di simulazione calcistica fresca di pubblicazione.

"Poiché Benjamin Mendy è stato rimosso dalle rose sia del Manchester City che della nazionale francese, è stato rimosso anche in FIFA 22 e sospesa la sua apparizione nei pacchetti FIFA Ultimate Team (FUT) e Ultimate Draft mentre rimane in attesa di giudizio".

Nella modalità FIFA Ultimate Team permangono tuttavia alcune carte del giocatore, smistate nei giorni precedenti alle accuse. Questo potrebbe paradossalmente rendere "rara" la carta di Mendy, tanto da far alzare il suo valore a livelli stellari.

Aprofittiamo dell'occasione per rimandarvi alla nostra Recensione di FIFA 22, ora disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Sulle nostre pagine trovate una guida completa alle Squad Battles.