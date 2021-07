FIFA 22: i punti di forza dell'Hypermotion Technology nell'EA Play Spotlight del 20 luglio

Wlwctronic Arts ha trasformato l'attesa per lo show EA Play Live del 22 luglio in un percorso ricco di approfondimenti sui giochi già disponibili o in lavorazione, che vanno sotto il nome di EA Play Sotto i riflettori.

In attesa dei grandi annunci del 22 luglio, nei giorni scorsi abbiamo già potuto approfondire la conoscenza di Battlefield 2042 e Apex Legends, e scoprire dei retroscena sui lavori degli studi indipendenti Hazelight (It Takes Two), Zoink (Lost in Random), Silver Rain Games (nuovo arrivato nella famiglia EA Originals) e Velan (Knockout City). Il terzo appuntamento, fissato per il 19 luglio, sarà dedicato a Madden NFL 2022, mentre il quarto e ultimo del 20 luglio sarà tutto dedicato a FIFA 22.

Oggi EA Sports ha annunciato che durante la chiacchierata gli sviluppatori si concentreranno principalmente sulla nuova Hypermotion Technology di FIFA 22, una funzionalità esclusiva delle versioni next-gen previste per PS5, Xbox Series X|S e Google Stadia (sarà assente su PS4, Xbox One e persino su PC). Per mettere a punto la Hypermotion Technology, EA Sports si è avvalsa dell'utilizzo delle tute Xsens per catturare i movimenti di 22 calciatori professionisti impegnati in fasi di gioco concitate. L'enorme volume di dati di altissima qualità raccolti sui movimenti umani reali, con l'aiuto del machine learning, determinerà le movenze dei singoli giocatori e delle squadre in FIFA 22. Gli sviluppatori affermano di aver creato 4.000 nuove animazioni. NE sapremo di più durante la diretta del 20 luglio, che prenderà il via alle ore 19:00

Ne approfittiamo per ricordarvi che FIFA 22 verrà lanciato il primo ottobre. L'Ultimate Edition è disponibile solo in digitale ed è l'unica edizione ad offrire l'upgrade gratis da PS4/Xbox One a PS5/Xbox Series X|S.