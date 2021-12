FIFA 22: Messi in prestito con il nuovo Pacchetto Gratis con Prime Gaming

Prosegue la partnership tra EA Sports e Prime Gaming, che mese dopo mese porta in dote dei regali per tutti i giocatori di FIFA 22 Ultimate Team abbonati al servizio premium della piattaforma streaming.

Per il mese di dicembre 2022, è stato preparato un nuovo ricco Pacchetto Prime Gaming #3 per PlayStation, Xbox e PC, che include 7 Oggetti Giocatore Rari, 2 Scelte Giocatore OVR 82+, 12 Oggetti Consumabili Rari e, soprattutto, Lionel Messi in prestito per 12 partite di Ultimate Team. Lo scorso mese, ricordiamo, tra gli oggetti era incluso il prestito di Cristiano Ronaldo per 7 partite, quindi non abbiamo nulla di cui lamentarci neppure a questo giro.

Pacchetto Prime Gaming #3 (dicembre 2021)

7 Oggetti Giocatore Rari

2 Scelte Giocatore OVR 82+

12 Oggetti Consumabili Rari

Lionel Messi in prestito per 12 partite

Il Pacchetto Prime Gaming #3 verrà messo a disposizione alle 19:00 di oggi 20 dicembre a questo indirizzo. Per riscattarlo non dovrete fare altro che cliccare sull'icona del pacchetto e seguire la procedura che vi guiderà al collegamento dell'account Amazon iscritto a Prime Gaming (incluso in Amazon Prime) con l'account EA Sports che impiegate per giocare a FIFA 22 Ultimate Team.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che in queste ore nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team ci sono i calciatori del Team 1 dei Jolly Invernali, oltre che la prima ondata di Icone Prime.