FIFA 22, Metroid Dread, Far Cry 6, Pokemon: prenota i nuovi giochi da Gamelife e risparmia

Gamelife apre i preordini dei videogiochi più attesi della prossima stagione, prenota online o i negozio i videogiochi in arrivo nei prossimi mesi a prezzo ridotto, oltre a ottenere bonus e contenuti extra previsti per il preordine.

Dalla pagina preordini del sito di Gamelife è possibile accedere alla lista dei giochi in preordine, tra i tanti citiamo FIFA 22 per PS4 a 45 euro e FIFA 22 per PS5 a 73 euro, oppure ancora Battlefield 2042 per PS5 a 73 euro, Pokemon Diamante Lucente o Perla Splendente a 55 euro, Guardiani della Galassia a 68 euro, Metroid Dread Special Edition a 99 euro, Hot Wheels Unleashed a 46 euro, Far Cry 6 a 64 euro e Back 4 Blood Special Edition a 64 euro.

La lista in realtà è ben più nutrita e include anche giochi come Demon Slayer e Mario Party Superstars a 55 euro, NBA 2K22, Ghost of Tsushima Director's Cut Edition, Rainbow Six Extraction, Forza Horizon 5, Dying Light 2 Stay Human, Just Dance 2022, The Dark Pictures Anthology House of Ashes, Life is Strangre True Colors, Elden Ring e Leggende Pokemon Arceus.

Vi ricordiamo infine che da Gamelife potete vendere giochi, console e accessori usati con Buyback ottenendo il 100% del credito da spendere online sul sito di Gamelife o il 90% del valore fino al 31 agosto in caso si opti per l'accredito su conto corrente bancario.