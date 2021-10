FIFA 22 è il miglior lancio dell'anno in UK ma le vendite fisiche sono in calo

Senza troppe sorprese, FIFA 22 è il miglior lancio dell'anno nel Regno Unito, nonostante questo però le vendite retail del gioco Electronic Arts sono in calo del 35% rispetto al lancio di FIFA 21 uscito nell'ottobre 2020.

Il calo è ancora più consistente (42%) se paragonato alle vendite di FIFA 20, questo non vuol dire tuttavia che FIFA 22 abbia performato male sul mercato britannico, semplicemente rispetto agli scorsi anni il mercato digitale è cresciuto e GFK Chart Track non tiene conto dei download ma solamente delle vendite fisiche. La maggior parte delle copie (41%) sono state vendute su PS4 con Xbox One (27%) a seguire, infine il 23% delle copie vendute sono per PS5 mentre Nintendo Switch e Xbox Series X rappresentano rispettivamente il 5% e 4% delle unità di FIFA 22 vendute in Gran Bretagna.

FIFA 22 Mario Kart 8 Deluxe Sonic Colours Ultimate Hot Wheels Unleashed Minecraft Nintendo Switch Edition Marvel's Spider-Man Miles Morales Animal Crossing New Horizons F1 2021 Grand Theft Auto V Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Da segnalare il buon debutto di Sonic Colours Ultimate che occupa la terza posizione della classifica, buoni risultati anche per Hot Wheels Unleashed che si piazza in quarta posizione, crescono anche le vendite di Marvel's Spider-Man Miles Morales e Ratchet & Clank Rift Apart, quest'ultimo non riesce però ad entrare in Top 10 e deve accontentarsi dell'undicesimo posto.

Infine, Lost Judgment scende dalla posizione numero 4 alla 40 con un calo delle vendite pari al 76% mentre Death Stranding Director's Cut scompare dalla classifica inglese.