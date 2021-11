FIFA 22: i migliori attaccanti di FUT sotto i 100.000 crediti

Nella modalità FUT viene richiesto, tra le altre cose, di gestire le finanze della propria squadra. Puntare ai migliori calciatori presenti in FIFA 22 cercando di risparmiare è fondamentale, specie per chi ha appena acquistato il titolo e per i giocatori più occasionali. Ecco una lista di ottimi atleti con il fiuto per il goal a prezzi abbordabili:

Roberto Firmino: AT da 85 nella sua versione Oro Rara, al prezzo di 70k.

VEL 77

TIR 78

PAS 79

DRI 89

DIF 59

FIS 78

Marko Arnautovic: ATT da 86 nella sua variante Rulebreakers (qui il secondo team evento introdotto in FIFA 22), ottenibile al prezzo di 35k.

VEL 85

TIR 87

PAS 76

DRI 89

DIF 48

FIS 87

Karim Benzema: AT da 89 nella sua versione Oro Rara, acquistabile spendendo 27k.

VEL 76

TIR 86

PAS 81

DRI 87

DIF 39

FIS 77

Jonathan David: ATT da 78 nella sua versione Oro Rara, al prezzo di 17k.

VEL 85

TIR 76

PAS 71

DRI 78

DIF 25

FIS 70

Erling Haaland: ATT da 88 nella sua versione Oro Rara, al prezzo di 20k.

VEL 89

TIR 91

PAS 65

DRI 80

DIF 45

FIS 88

Ivan Toney: ATT da 76 nella sua versione Oro, acquistabile per soli 18k.

VEL 80

TIR 75

PAS 58

DRI 72

DIF 46

FIS 80

Josip Ilicic: AT da 84 nella sua versione Oro Rara, al prezzo di 16k.

VEL 75

TIR 86

PAS 84

DRI 86

DIF 40

FIS 67

Paulo Dybala: AT da 87 nella sua versione Oro Rara, ottenibile al prezzo di 14k.

VEL 84

TIR 86

PAS 86

DRI 90

DIF 40

FIS 60



Se avete bisogno di altri trucchi ricordatevi che su Everyeye.it trovate la guida per vincere a FIFA FUT 22 con i consigli utili per creare la squadra perfetta in base al budget a vostra disposizione.