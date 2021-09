FIFA 22: quali sono i migliori giocatori a 5 stelle?

Electronic Arts ha pubblicato la lista dei migliori giocatori a cinque stelle di FIFA 22, ecco quali sono i calciatori d'elite che rientrano tra i 50 atleti con le valutazioni più alte e dunque assolutamente da tenere d'occhio sul campo.

Primo posto per Kylian Mbappé del Paris Saint-Germain considerato uno dei migliori attaccanti del mondo, a seguire troviamo Neymar Jr (sempre in forza al PSG) e Cristiano Ronaldo del Manchester United. In Top 10 anche Angel Di Maria, Jardon Sancho, Paul Pogba, Thiago e Memphis Depay.



FIFA 22 giocatori a 5 Stelle

51. Ilsinho - Philadelphia Union - ED

50. Talles Magno - New York City FC - ES

49. Gary Mackay-Steven - Hearts - ED

48. Negueba - Incheon United - ED

47. Aiden McGeady - Sunderland - ES

46. Chanathip Songkrasin - Hokkaido Consadole Sapporo - AT

45. Modou Barrow - Jeonbuk Hyundai Motors - ES

44. Jorge Carrascal - River Plate - COC

43. Rayan Cherki - Lione - AD

42. Alexandru Maxim - Gaziantep - COC

41. Marcelino Moreno - Atlanta United - CC

40. Hernâni - Levante - ED

39. Ignacio Piatti - Racing Club de Avellaneda - COC

38. Cesinha - Daegu FC - COC

37. Amine Harit - Olympique Marsiglia - ES

36. Luciano Acosta - FC Cincinnati - COC

35. Silas - Stoccarda - ED

34. Ricardo Centurión - Vélez Sarsfield - AD

33. Igor Coronado - Al Ittihad - COC

32. Quaresma - Vitória Guimarães - AD

31. Gelson Martins - Monaco - ED

30. Xherdan Shaqiri - Lione - AD

29. David Neres - Ajax - AD

28. Antony - Ajax - AD

27. Allan Saint-Maximin - Newcastle United - ES

26. Marcelo - Real Madrid - TS

25. Eduardo Salvio - Boca Juniors - ED

24. Vinícius Jr. - Real Madrid - AS

23. Marlos - Shakhtar Donetsk - COC

22. Nani - Orlando City SC - AS

21. Coutinho - Barcellona - COC

20. Martin Ødegaard - Arsenal - COC

19. Jesús Corona - Porto - ED

18. Wilfried Zaha - Crystal Palace - ATS

17. João Félix - Atlético Madrid - AT

16. Juan Cuadrado - Piemonte Calcio - TD

15. Ousmane Dembélé - Barcellona - AD

14. Zlatan Ibrahimović - Milan - ATT

13. Josip Iličić - Bergamo Calcio - AT

12. Hakim Ziyech - Chelsea - AD

11. Roberto Firmino - Liverpool - AT

10. Memphis Depay - Barcellona - AT

9. Marcus Rashford - Manchester United - ES

8. Thiago - Liverpool - CC

7. Riyad Mahrez - Manchester City - AD

6. Paul Pogba - Manchester United - CC

5. Jadon Sancho - Manchester United - ED

4. Ángel Di María - Paris Saint-Germain - AD

3. Cristiano Ronaldo - Manchester United - ATT

2. Neymar Jr - Paris Saint-Germain - AS

1. Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain - ATT

Da notare come Mbappè guidi anche la classifica dei giocatori più veloci di FIFA 22 piazzandosi davanti ad atleti come. In attesa dellavi rimandiamo alla nostra prova di FIFA 22 per saperne di più sul nuovo gioco di calcio EA Sports.