FIFA 22 Ones to Watch: quali sono i migliori giocatori da tenere d'occhio?

Con FIFA 22 ormai disponibile all'acquisto per tutti i giocatori, potrebbe tornarvi incredibilmente utile scoprire quali sono i migliori calciatori Ones to Watch (Da tenere d'occhio) del gioco.

Per chi non lo sapesse, l'iniziativa Ones to Watch celebra i più grandi colpi di mercato con oggetti dinamici che possono migliorare nel corso della stagione di FIFA 22 Ultimate Team, in base al rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Man mano che i giocatori dimostreranno sul campo la propria abilità, le loro versioni Ones to Watch evolveranno ricevendo un oggetto in forma basato sulle prestazioni, come gli item Squadra della settimana e Uomo partita.

FIFA 22 | I migliori calciatori Ones to Watch

A partire dall'edizione di quest'anno, gli oggetti OTW di FUT 22 potranno anche ottenere un aggiornamento "Vittorie da non perdere", ossia un bonus una tantum in forma +1 assegnabile se la loro squadra dovesse vincere cinque delle prossime dieci partite di campionato a partire da oggi 1° ottobre.

