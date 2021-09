FIFA 22: quali sono i migliori giocatori Under 21? La classifica completa

Electronic Arts ha pubblicato la classifica dei 100 calciatori più forti di FIFA 22, adesso arriva anche la lista dei migliori giocatori Under 21 di FIFA 22, ovvero i talenti più in vista con età inferiore ai 21 anni.

Erling Haaland del Borussia Dortmund occupa il primo posto della Top Under 21 di FIFA 22 con un rating di 88, secondo posto per Sancho (Manchester United) con 87 e gradino più basso del podio per Foden (Manchester City) con 84.

FIFA 22 Rating Under 21

Haaland (Borussia Dortmund) – 88 Sancho (Manchester United) – 87 Foden (Manchester City) – 84 Joao Felix (Atletico Madrid) – 83 Ferran Torres (Manchester City) – 82 Alphonso Davies (Bayern Monaco) – 82 Isak (Real Sociedad) – 82 James (Chelsea) – 81 Pedri (Barcellona) – 81 Kamara (Olympique Marsiglia) – 80 Saka (Arsenal) – 80 Botman (Lille) – 79 Lacroix (Wolfsburg) – 79 Wijndal (AZ Alkmaar) – 79 Meslier (Leeds) – 77

Chiudono la Top 15 dei migliori calciatori Under 21 Botman, Lacroix e Wijndal con un rating di 79 mentre in ultima posizione troviamo Meslier con un punteggio di 77. A metà classifica James, Pedri, Isak e Davies.

FIFA 22 esce il primo ottobre, su Everyeye.it trovate la guida per accedere alla Web App di FIFA 22 per iniziare da subito a costruire la propria squadra FUT, inoltre dal 22 settembre è possibile giocare a FIFA 22 in anticipo se si possiede un abbonamento EA Play o Game Pass Ultimate.