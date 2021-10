FIFA 22: quali sono le migliori squadre? Dal PSG al Real Madrid

Il nuovo gioco di calcio firmato EA sta dominando il panorama videoludico italiano, e dopo aver stilato una classifica dei giocatori più veloci di FIFA 22, possiamo determinare con assoluta certezza anche quali sono le squadre di club migliori dell’intero gioco.

La valutazione generale di una squadra è fornita direttamente dal gioco attraverso un comodo sistema che ne riassume la qualità complessiva sulla carta con tre valori differenti: uno dedicato alla difesa, uno per il centrocampo e il terzo per l’attacco. Ciascuno di questi valori, che variano da 0 fino a 99, viene generato sulla base della media ponderata degli overall dei giocatori di quella squadra suddivisi per ruolo. La somma di questi indicatori fornisce un risultato totale che stima la qualità complessiva di una determinata squadra. Ecco di seguito quali sono i migliori team presenti in FIFA 22:

Bayern Monaco - 258

Attacco: 92

Centrocampo: 85

Difesa: 81

Paris Saint Germain - 257

Attacco: 89

Centrocampo: 83

Difesa: 85

Manchester City - 256

Attacco: 85

Centrocampo: 85

Difesa: 86

Liverpool - 254

Attacco: 86

Centrocampo: 83

Difesa: 85

Manchester United - 252

Attacco: 85

Centrocampo: 84

Difesa: 83

Real Madrid - 252

Attacco: 84

Centrocampo: 85

Difesa: 83

Chelsea - 251

Attacco: 84

Centrocampo: 86

Difesa: 81

Atletico Madrid - 250

Attacco: 84

Centrocampo: 83

Difesa: 83

Barcellona - 249

Attacco: 85

Centrocampo: 84

Difesa: 80

Piemonte Calcio (Juventus) - 248

Attacco: 82

Centrocampo: 82

Difesa: 84

L’unica squadra italiana che riesce ad arrivare tra le prime dieci posizioni in Europa è la Juventus (che nel titolo EA è nota come Piemonte Calcio a causa di problemi con le licenze), in ultima posizione alle spalle del Barcellona. Il Bayern Monaco mantiene invece il primo posto in questa classifica per il secondo anno di fila, insidiato però dal PSG che grazie alla faraonica campagna acquisti estiva riesce a piazzarsi in seconda posizione ad un solo punto di distanza dal gradino più alto del podio. Le altre posizioni sono occupate, come prevedibile, dalle big europee del calcio spagnolo e inglese, come Manchester City e Real Madrid.

Questi valori, comunque, si basano esclusivamente sulle statistiche dei giocatori all'interno delle rose in classifica, ma è possibile che una volta scese in campo alcuni di questi club possano sorprendervi in positivo o in negativo, a seconda del vostro stile di gioco. Da tenere presente che la lista proposta è valida solamente per quanto riguarda il gioco offline: per avere dei consigli anche per la modalità FUT vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori squadre di FUT 22 per fascia di prezzo.