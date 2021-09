FIFA 22, Milito, Di Natale e Cordoba: tutti i valori dei tre Heroes FUT

Dopo aver confermato la presenza di Di Natale e Cordoba tra i FUT Heroes di FIFA 22, il team di Electronic Arts offre ulteriori dettagli su quelle che saranno le caratteristiche del duo sportivo.

Tramite il cinguettio che trovate in calce a questa news, gli autori di FIFA 22 hanno infatti svelato i valori di riferimento di alcuni sportivi pronti a debuttare nel nuovo titolo calcistico. Nello specifico, stiamo parlando di Diego Milito, Antonio "Totò" Di Natale e Ivan Cordoba. Di seguito, vi riportiamo i dettagli relativi alle statistiche FUT Heroes di ognuno dei tre calciatori.

Diego Milito:

Overall: 88

Velocità: 83

Tiro: 89

Passaggio: 75

Dribbling: 84

Difesa: 43

Fisico: 80

Antonio Di Natale:

Overall: 88

Velocità: 90

Tiro: 91

Passaggio: 85

Dribbling: 90

Difesa: 46

Fisico: 70

Ivan Cordoba:

Overall: 87

Velocità: 86

Tiro: 63

Passaggio: 65

Dribbling: 68

Difesa: 90

Fisico: 87

Tra Italia, Colombia e Argentina, il trio di campioni che hanno militato nellaentra dunque a far parte della selezionecon dei valori di tutto rispetto. Progressivamente, si alza dunque il sipario su quelli che saranno i calciatori pronti a presenziare all'interno della nuova iterazione della celebre serie calcistica di casa Electronic Arts.Tra novità di carattere tecnico e di gameplay, saranno presenti anche molte novità per: ve ne ha parlato il nostro Gabriele Laurino nel suo speciale dedicato a FUT in FIFA 22