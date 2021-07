FIFA 22: la Modalità Carriera permetterà anche di creare uno stadio

Il sito ufficiale di Xbox si è da poco aggiornato con numerose informazioni riguardanti la Modalità Carriera di FIFA 22, nuova iterazione della serie calcistica targata Electronic Arts il cui reveal è avvenuto proprio ieri.

Ecco di seguito la descrizione della Modalità Carriera riportata sulla pagina ufficiale del gioco sulla versione americana del portale Xbox:

"Crea la tua nuova squadra, personalizza le divise, lo stadio e il logo, porta il tuo club alla gloria nella Modalità Carriera, la quale accompagna una versione migliorata della Carriera del Giocatore che immerge l'utente in un viaggio senza precedenti."

Secondo quanto scritto sul portale, quindi, ai giocatori verrà data l'opportunità di creare da zero un'intera squadra con tanto di opzioni per la personalizzazione di divise, logo e persino dello stadio. Si tratta questa di una serie di possibilità che verranno sicuramente apprezzate dagli utenti , i quali si divertiranno a creare il proprio club per poi portarlo alla vetta partecipando alle più importanti competizioni di tutto il mondo.

In attesa che il gioco arrivi il prossimo 1 ottobre 2021, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli sulle edizioni Ultimate e Standard di FIFA 22. Pare inoltre che FIFA 22 non avrà l'upgrade gratuito su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, richiedendo un ulteriore acquisto del gioco per passare alle console di nuova generazione.