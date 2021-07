FIFA 22 nextgen: i benefici della tecnologia Hypermotion nei primi dettagli sul gameplay

Dopo aver aperto le danze con il reveal trailer di FIFA 2, Electronic Arts entra nel merito dell'esperienza ludica del prossimo simulatore calcistico per illustrare le principali novità di gameplay che ne caratterizzeranno le versioni nextgen su PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia.

Il perno attorno al quale verteranno tutte le innovazioni di FIFA 22 nextgen sarà rappresentato da HyperMotion, una tecnologia definita da EA come "rivoluzionaria e in grado di rendere ancora più avvincente ogni partita in qualsiasi modalità di FIFA 22".

La tecnologia HyperMotion adotta un sistema di cattura avanzato dei movimenti dei 22 calciatori impegnati nelle fasi di gioco: ogni animazione viene registrata tramite delle tute Xsens che generano una mole gigantesca di dati di altissima qualità che, una volta raccolti, vengono elaborati da un algoritmo avanzato di Machine Learning per "sviluppare in autonomia" un sistema di gameplay estremamente realistico prendendo spunto da oltre 8,7 milioni di fotogrammi di riprese.

Le tute Xsens registrano ogni tocco, contrasto scatto e duello dei giocatori, ricavando da tali dati oltre 4.000 nuove animazioni che accentuano l'intensità, la reattività e la fisicità di ogni atleta. Sempre grazie alla tecnologia di Machine Learning brevettata da EA, l'IA promette di sfruttare la potenza delle nuove console per garantire un'esperienza di gioco ancora più avanzata, tanto nei moduli da attuare quanto nei movimenti di squadra da compiere in ogni fase della partita.

La sintesi perfetta delle potenzialità del sistema HyperMotion e del Machine Learning su cui si basa è rappresentata dal sensibile aumento delle decisioni che potranno prendere gli attaccanti e i giocatori per leggere l'andamento dell'azione: rispetto a FIFA 21, infatti, i giocatori potranno prendere fino a 6 volte più decisioni al secondo.

Non mancheranno poi delle migliorie nei duelli aerei per renderli più cinetici e realistici, gli interventi di potenziamento del controllo di palla e uno sforzo per "umanizzare i giocatori" con animazioni e comportamenti dinamici: gli avversari e i propri compagni di squadra parleranno, si scambieranno istruzioni e modificheranno i propri movimenti per rispecchiare l'andamento della gara, la fatica accumulata o lo stress per un risultato da ribaltare o consolidare.

Maggiori dettagli sul gameplay di FIFA 22 verranno svelati nel corso dell'evento Spotlight di EA previsto per le ore 19:00 del 20 luglio.