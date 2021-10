FIFA 22 per Nintendo Switch: 2/10 è il voto medio, le recensioni lo stroncano

FIFA 22 è uscito anche su Nintendo Switch ma la Legacy Edition per la console ibrida della casa di Kyoto sta ricevendo voti estremamente negativi. Il motivo? Di fatto si tratta di un reskin di un gioco ormai piuttosto datato e riproposto senza alcuna novità.

Spulciando su Metacritic scopriamo che attualmente sono solo due le recensioni di FIFA 22 Legacy Edition a cura di IGN USA e Nintendo Life. Il voto? In entrambi i casi 2/10 e non va meglio con lo user score che può vantare una media di 2.5/10. Ma quali sono i motivi di una accoglienza così negativa?

Come detto sono ormai diversi anni che EA Sports non aggiorna la Legacy Edition dal punto di vista tecnico e delle meccaniche di gioco, limitandosi a proporre lo stesso titolo con licenze aggiornate ma senza altre novità di alcun tipo. Di fatto quindi FIFA 22 Legacy Edition è un mero aggiornamento delle licenze (come accaduto per eFootball PES 2021 Season Update di Konami ad esempio) senza altre modifiche e questo si ripete su Switch ormai da FIFA 19 (basato a sua volta su FIFA 18).

Un gioco quindi tecnicamente datato su Nintendo Switch e privo delle novità che contraddistinguono le edizioni PC e console di FIFA 22, una situazione che che le testate autori delle recensioni hanno evidenziato nei loro pareri.