FIFA 22 su Nintendo Switch: EA conferma la Legacy Edition

Contestualmente al reveal trailer ufficiale di FIFA 22 e alla pubblicazione della scheda con i primi dettagli sul gameplay nextgen basato su Hypermotion, i portavoce di EA si affacciano sulle pagine di NintendoEverything per fornire delle precisazioni sulla versione Nintendo Switch del simulatore calcistico.

Stando a quanto illustrato dai redattori di NintendoEverything, FIFA 22 dovrebbe approdare su Switch l'1 ottobre insieme alle versioni PC, PS4, Xbox One, Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. La trasposizione nintendiana del kolossal calcistico, però, avrà delle limitazioni rispetto alle restanti versioni PC e console, similarmente a quanto avvenuto con gli ultimi due porting Switch di FIFA.

L'unica versione destinata agli appassionati di videogiochi sportivi e di simulazioni calcistiche su Nintendo Switch sarà infatti la FIFA 22 Legacy Edition, con l'aggiornamento dei kit e delle maglie dei club su licenza, l'attualizzazione delle rose delle squadre con gli update per la sessione di calciomercato estiva e una revisione grafica per i menù di gioco e le presentazioni televisive. Non dovrebbero perciò esserci particolari innovazioni di gameplay o delle nuove modalità di gioco rispetto alla Legacy Edition di FIFA 21.

I giornalisti di NintendoEverything riportano anche la notizia della comparsa dei preordini di FIFA 22 Legacy Edition per Switch su Best Buy, con lo store americano che fissa il prezzo del titolo a 39,99 dollari. Rimaniamo in attesa di ricevere una conferma o una smentita su data d'uscita e prezzo della versione Switch di FIFA 22 da parte di Electronic Arts; nel frattempo, vi lasciamo a questo approfondimento su bonus preordini e prezzi di FIFA 22 Standard e Ultimate.