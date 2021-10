FIFA 22 non fa prigionieri in Italia: il calcio in vetta al podio, ma spunta Demon Slayer

Con FIFA 22 in testa alla classifica UK da quattro settimane consecutive, la nuova iterazione della serie calcistica EA sembra aver conquistato gli appassionati dello sport in tutta Europa, Italia inclusa.

A confermarlo sono i dati IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association) relativi alle classifiche di vendita videoludiche del nostro Paese. Nel corso dell'ultima settimana, in particolare, FIFA 22 ha dominato l'intero podio, sia sul fronte console, sia sul fronte del mercato videoludico nel suo complesso. Di seguito, i relativi dettagli, che tengono in conto sia le vendite realizzate nel mercato retail, sia le vendite realizzate tramite store digitali:

Classica PC e console

FIFA 22 (versione PlayStation 4); FIFA 22 (versione PlayStation 5); FIFA 22 (versione Nintendo Switch);

Classifica console

FIFA 22 (versione PlayStation 4); FIFA 22 (versione PlayStation 5); FIFA 22 (versione Nintendo Switch);

Differenti invece le tendenze legato al mercato PC, con i videogiocatori che hanno invece concentrato la propria attenzione sul nuovo picchiaduro di CyberConnect 2, "relegando" FIFA 22 al solo terzo posto.



Classifica PC

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: The Hinokami Chronicles; Back 4 Blood; FIFA 22;

Buone performance, sempre su PC, anche per, il nuovo shooter degli autori di Left 4 Dead. A breve, lo ricordiamo sarà pubblicato il primo aggiornamento per il titolo dedicato al manga di Koyoharu Gotoge, con l'arrivo di due nuovi personaggi in Demon Slayer: The Hinokami Chronicles