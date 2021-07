FIFA 22: non solo PS5 e Xbox Series X/S, ecco le novità della versione last-gen

Durante l'ultimo EA Play Spotlight gli sviluppatori di Electronic Arts hanno mostrato il gameplay di FIFA 22 e i vantaggi portati dal sistema HyperMotion sulle console di nuova generazioni. Ma quali sono le novità per la versione PS4, Xbox One e PC?

Al di la delle migliorie tecniche esclusive per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Google Stadia e della tanto chiacchierata tecnologia HyperMotion, anche la versione di FIFA 22 per console last-gen e PC potrà godere di alcuni significativi miglioramenti di gameplay. Il producer Sam Riviera ha infatti offerto una panoramica delle migliorie che i giocatori potranno trovare sulle "vecchie" macchine da gioco: dalle nuove animazioni per i portieri che consentono comportamenti più realistici al sistema di salvataggi più affidabili, il producer ha presentato una "vera fisica della palla" che influenzerà le traiettorie, consentendo cambi di gioco più efficaci e passaggi più incisivi. La nuova funzione di sprint esplosivo permetterà ai giocatori di "sentire" l'accelerazione dei calciatori virtuali e di ricalibrare il tempo degli interventi senza palla. Il sistema di scelta tattica è stato rivisto e consentirà la selezione di diverse strategie suddivise per reparti e zone del campo. Infine faranno il loro esordio quattro nuove giocate e abilità inedite.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che FIFA 22 uscirà su PC, PS4, Xbox One, Switch, Stadia, PS5 e Xbox Series X/S il prossimo 1 ottobre. Sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra prova di FIFA 22 a cura di Giuseppe Arace.