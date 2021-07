FIFA 22: l'HyperMotion Technology ed il rinnovato realismo, come funzionano?

Alla vigilia della finale degli Europei 2020 che ha visto trionfare la nazionale Azzurra di calcio, Electronic Arts ha deciso di proporre al pubblico il primo trailer ufficiale di FIFA 22.

Quest'ultimo ha posto l'accento su quella che sarà una delle caratteristiche distintive della nuova iterazione della nota serie sportiva videoludica, ovvero l'HyperMotion Technology. L'innovativa tecnologia, ha annunciato EA, sarà sfruttata per offrire un rinnovato realismo alle dinamiche di FIFA 22, ma solamente su hardware di nuova generazione. Nello specifico, soltanto l'utenza PlayStation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia avrà la possibilità di osservarne i risultati in azione.



Destino diverso invece per le versioni PS4, Xbox One e PC del titolo, così come per la Legacy Edition di FIFA 22 per Nintendo Switch. Al momento, le informazioni su quelle che saranno le feature di gameplay del simulatore calcistico non sono ancora complete, ma i primi dettagli diffusi dal team di sviluppo sono sicuramente interessanti. In attesa del debutto di FIFA 22, fissato per il prossimo 1 ottobre 2021, la Redazione ha dunque provveduto a riassumerne i tratti essenziali in un ricco video dedicato. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oltre che sulle pagine del Canale YouTube di Everyeye: buona visione!