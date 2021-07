FIFA 22: novità, uscita, gameplay e tutto quello che sappiamo

FIFA 22 è stato annunciato a sorpresa a inizio luglio, ma cosa sappiamo esattamente sul nuovo gioco di calcio targato EA Sports? Il lancio avverrà in autunno ma ci sono ancora tanti punti da chiarire, intanto facciamo un riassunto su tutte le novità e caratteristiche di FIFA 22.

FIFA 22 quando esce?

FIFA 22 esce il primo ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia, coloro che ordineranno la Ultimate Edition potranno iniziare a giocare dal 27 settembre, in anticipo di quattro giorni. Gli abbonati EA Play, EA Play PRO e Xbox Game Pass Ultimate otterranno invece l'accesso anticipato di dieci ore a partire dal 22 settembre.

FIFA 22 quanto costa

La versione Standard di FIFA 22 costa 69.99 euro su PC, PS4 e Xbox One e 79.99 euro su PS5 e Xbox Series X/S, mentre la Ultimate Edition costa 99.99 euro su tutte le console e su Personal Computer. Di seguito i link per effettuare il preordine da GameStopZing:

Potete anche effettuare il preordine su Amazon.it: la versione per Nintendo Switch costa 39.99 euro, le versioni PS4 e Xbox One 49.99 euro, la versione PC 59.99 e infine le versioni PS5 e Xbox Series X hanno un prezzo di 79,99 euro.

Infine, ecco le offerte di Gamelife:

Nota Bene - I prezzi indicati possono variare senza preavviso e sono corretti al momento della pubblicazione del contenuto. La redazione di Everyeye.it non è responsabile di eventuali aumenti o cali dei prezzi riportati qui sopra.

FIFA 22: Hypermotion, fisica e le altre novità

Il primo trailer di FIFA 22 non ha dubbi nel descrivere il gioco come "il gioco di calcio più avanzato di sempre." Grazie alla tecnologia HyperMotion FIFA 22 presenterà numerose migliorie tra cui una fisica migliorata per la gestione della palla, IA dei portieri rivisitata, la nuova meccanica Scatto Bruciante per garantire un miglior controllo durante i dribbling e una nuova serie di tattiche per offesa e difesa.

FIFA 22 e la Serie A: quali squadre non ci saranno?

Secondo un rumor, FIFA 22 sarà il gioco ufficiale della Serie A TIM, tuttavia sappiamo che alcune squadre di Serie A non saranno presenti poiché hanno firmato accordi esclusivi con Konami per eFootball PES: tra queste troviamo Juventus, Atalanta, Milan, Inter, AS Roma, Lazio e Napoli Calcio.

Sono ancora tanti i nodi da sciogliere, a partire dalle licenze e fino ai commentatori, passando per le novità legate al gameplay e alla possibile uscita della demo di FIFA 22. Ne sapremo di più il 20 luglio alle 19:00 quando EA Sports pubblicherà un nuovo trailer di FIFA 22 e un corposo approfondimento sul gioco.