FIFA 22 in offerta: preordinalo a prezzo scontato da Gamelife

Avete assistito alla presentazione di FIFA 22 e vi è venuta voglia di acquistarlo? In tal caso, potreste prendere in considerazione le offerte proposte da Gamelife sul preordine della nuova iterazione del calcistico di EA Sports.

Sul sito di Gamelife potete preordinare tutte le versioni console di FIFA 22 a prezzo scontato. Il costo dell'edizione per Nintendo Switch è di 37 euro (anziché 41 euro), mentre su Xbox One e PlayStation 4 costa 45 euro (invece di 71 euro). Taglio di prezzo anche per le versioni next-gen per Xbox Series X|S e PS5, dotate della nuova Hypermotion Technology, prenotabili a 73 euro (anziché 81 euro).

FIFA 22 | Preordina da Gamelife

FIFA 22 verrà lanciato il 1° ottobre 2021. Ai prezzi sono indicati vanno aggiunti 6 euro necessari per la spedizione con corriere DHL. Ne approfittiamo per segnalarvi che da Gamelife potete preordinare anche Nintendo Switch OLED e che è disponibile pure il Buyback, un programma che consente di vendere online i videogiochi usati e ottenere credito da spendere sul sito oppure cash con bonifico bancario. Come offerta di lancio, fino al 18 luglio, se scegliere l'accredito cash con bonifico bancario otterrete il 100% della valutazione totale, senza la decurtazione del 30% normalmente applicata per questo metodo di accredito.