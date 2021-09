FIFA 22: da oggi si gioca in anticipo con EA Play! Arriva anche la Web App

A partire da mercoledì 22 settembre gli abbonati EA Play possono finalmente mettere le mani su FIFA 22 e provare il nuovo gioco di calcio Electronic Arts in anticipo rispetto alla data di uscita, per un periodo di dieci ore.

Se siete abbonati a EA Play troverete la versione di prova di FIFA 22 sugli store digitali (senza bisogno di aprire l'app di EA Play), la trial verrà sbloccata a partire dalle 17:00 di oggi pomeriggio. Se invece siete abbonati a EA Play PRO su PC potrete scaricare la versione completa di FIFA 22 e iniziare a giocare da oggi senza il limite temporale delle dieci ore.

Dieci ore è il tetto massimo della durata della prova per l'accesso anticipato di FIFA 22, potete ovviamente decidere in libertà come gestirle, ad ogni avvio di FIFA 22 vedrete quante ore mancano al termine della prova gratis. Da segnalare che tutti i progressi potranno essere importati nel gioco completo quando questo sarà disponibile, a partire dal primo ottobre o dal 27 settembre per chi ha preordinato la Ultimate Edition.

Il nuovo gioco di calcio EA Sports è in arrivo, ecco tutto quello che c'è da sapere su FIFA 22. Inoltre d oggi arriva la Web App di FIFA 22 indispensabile per gestire la propria squadra FUT e altri aspetti del gioco, la Companion App per iPhone e Android dovrebbe essere disponibile per il download dal 23 settembre.