FIFA 22, oggi è il giorno del Team of the Season: a che ora iniziano le votazioni?

EA Sports ha scelto di festeggiare la Pasqua con una delle campagne più attese dai videogiocatori di FIFA: oggi 17 aprile aprono le votazioni per il Team of the Season!

Attraverso i suoi canali social, EA Sports ha fatto sapere che in giornata apriranno ufficialmente le votazioni per il Team of the Season di FIFA 22, una squadra che celebra i migliori calciatori dei campionati più importanti al mondo della Stagione 2021/2022. Spetterà a voi utenti di FIFA 22 selezionare ogni singolo membro della compagine, esprimendo le loro preferenze nei confronti dei migliori portieri, difensori, centrocampisti e attaccanti militanti in campionati come Premier League, Bundesliga, LaLiga e ovviamente Serie A.

Il sito ufficiale del Team of the Season 2021/2022 è già online: sebbene al momento risulti essere avaro di informazioni, presenta in bella mostra un conto alla rovescia che termina alle 19:00 di oggi 17 aprile, orario in cui prenderanno il via le votazioni per la Squadra della Stagione. Non dovrete quindi far altro che tornare sul sito all'ora indicata per esprimere le vostre preferenze.

I calciatori più votati riceveranno delle carte TOTS con attributi maggiorati e uno stile esclusivo, che potete già ammirare in anteprima nell'immagine in calce a questa notizia. Quali sono secondo voi gli atleti più meritevoli? Diteci la vostra nei commenti! Già che ci siamo, vi ricordiamo che nei pacchetti di FIFA 22 Ultimate Team figurano al momento il Team 2 di FUT Captains e il Team of the Week 30.