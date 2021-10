FIFA 22 OTW: Locatelli e Dumfries nel Team 1 Ones to Watch di FUT 22

Dopo aver celebrato l'uscita di FIFA 22 con lo spettacolare trailer di lancio, Electronic Arts ha stilato l'elenco delle Carte FUT dei calciatori che rientrano nel primo Team degli Ones to Watch.

Nella prima formazione di FIFA 22 OTW composta unicamente dagli atleti che hanno movimentato l'ultima sessione di calciomercato ritroviamo campioni del calibro di Cristiano Ronaldo, Alaba, Grealish, Varane e Hakimi. Tra i Giocatori da Tenere d'Occhio del Team 1 OTW figurano anche Locatelli e Dumfries, i nuovi acquisti estivi della Juventus e dell'Inter.

Come ogni altra Carta OTW, gli oggetti ingame legati agli Ones to Watch si evolveranno nel tempo ricevendo potenziamenti alle statistiche e modificatori basati sul rendimento dei giocatori nei loro nuovi club. Andiamo allora a scoprire il Team 1 dei Giocatori da Tenere d'Occhio di FIFA 22 FUT:

Alaba - Real Madrid - 84

- Real Madrid - 84 Berghuis - Ajax - 81

- Ajax - 81 C. Ronaldo - Manchester United - 91

- Manchester United - 91 Dumfries - Inter - 82

- Inter - 82 Grealish - Manchester City - 84

- Manchester City - 84 Hakimi - PSG - 85

- PSG - 85 Locatelli - Juventus - 82

- Juventus - 82 Malen - Borussia Dortmund - 80

- Borussia Dortmund - 80 Saul - Chelsea - 82

- Chelsea - 82 Upamecano - Bayern Monaco - 82

- Bayern Monaco - 82 Varane - Manchester United - 86

Con l'ultima iterazione di FIFA Ultimate Team, gli oggetti OTW di FUT 22 ricevono anche l'aggiornamento per le "Vittorie da non Perdere", ovvero un bonus speciale che assegna un +1 alla Forma se la squadra in cui milita il calciatore con carta Ones to Watch non perde cinque delle prossime dieci partite di campionato.