FIFA 22: i pacchetti FUT ci saranno ma si potrà vedere il contenuto prima dell'acquisto

Nonostante i tanti problemi avuti con le Loot Box di FIFA in tanto paesi come il Regno Unito ed il Belgio, il nuovo gioco della serie EA Sports non sfuggirà alla presenza delle casse premio, ovviamente in forma di pacchetti per la modalità Ultimate Team.

In FIFA 22 tornerà (in parte) il sistema già sperimentato con FIFA 21, i Pacchetti Anteprima. Grazie a questa funziona sarà possibile vedere in anticipo il contenuto di alcuni pacchetti FUT, avendo quindi la certezza di cosa andremo ad acquistare. Tuttavia il publisher specifica come il contenuto di alcuni pacchetti per Ultimate Team resterà nascosto, si tratta dunque di una parziale soluzione al problema dell'accostamento con il gioco d'azzardo.

Il contenuto misterioso dei pacchetti spinge i giocatori a spendere continuamente denaro per l'acquisto con l'obiettivo di trovare le carte dei giocatori preferiti o mancanti alla propria collezione, le cose però stanno per cambiare (anche se, come detto, non del tutto) grazie alla funzione Pacchetti Anteprima che consentirà di conoscere il contenuto delle buste prima dell'acquisto dagli store digitali.

Non si tratta di una soluzione definitiva al problema sollevato da molti governi dal momento che i pacchetti con contenuto segreto e non visibile continueranno ad esistere, con Pacchetti Anteprima Electronic Arts vuole comunque rendere più trasparente l'acquisto delle Loot Box.