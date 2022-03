FIFA 22: il nuovo pacchetto Gratis con Prime Gaming è disponibile, c'è Lewandowski!

Nel bel mezzo della campagna FUT Fantasy di FIFA 22, Twitch ed EA Sports hanno rinnovato la propria partnership per offrire a tutti gli abbonati a Prime Gaming il pacchetto gratis di marzo 2022.

A partire da oggi, tutti i giocatori attivi su PlayStation, Xbox e PC iscritti a Prime Gaming (servizio incluso senza costi aggiuntivi in Amazon Prime) possono riscattare gratuitamente il Pacchetto Prime Gaming #6: tra i vari contenuti inclusi spicca Robert Lewandowski in prestito per un totale di 30 partite!

Pacchetto Prime Gaming #6 (marzo 2022)

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Lewandowski (30 partite)

Per ottenerlo non dovete fare altro che recarvi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "Riscatta ora" e seguire la procedura che vi guiderà nel collegamento tra l'account Amazon iscritto a Prime e l'account EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 22 Ultimate Team. Avete tempo fino alla penultima settimana di aprile per approfittarne, dopodiché verrà messo a disposizione un nuovo pacchetto. L'iniziativa proseguirà a cadenza mensile fino a settembre, per un totale di 12 pacchetti gratis.

Questo nuovo, graditissimo regalo arriva proprio nei giorni della campagna FUT Fantasy di FIFA 22, che ha introdotto nuovi oggetti giocatore dinamici in grado di guadagnare fino ad un massimo di +3 OVR in base alle prestazioni delle loro controparti reali. Il Team 2 lanciato ieri include calciatori come Dembélé 92, Coutinho 92, Alex Sandro 89, Pedro 88 e Sirigu 86.