FIFA 22 TOTY: nuovo pacchetto gratis con Prime Gaming, c'è Mohamed Salah!

Giusto in tempo per i TOTY, che stanno movimentando questo primo mese dell'anno, EA Sports e Twitch hanno messo a disposizione un nuovo pacchetto gratis per tutti gli iscritti a Prime Gaming, servizio che ricordiamo essere anche compreso in Amazon Prime.

A partire da oggi, tutti i giocatori PlayStation, Xbox e PC con un'iscrizione a Prime Gaming attiva possono riscattare gratuitamente il Pacchetto Prime Gaming #4, che tra i contenuti inclusi può vantare anche Mohamed Salah in prestito per ben 20 partite.

Pacchetto Prime Gaming #4 (gennaio 2021)

7 Giocatori rari Oro

2 scelta giocatore OVR 82

12 Consumabili rari

1 Prestito giocatore Salah (20 partite)

Per riscattarlo non dovrete fare altro che recarvi a questo indirizzo, cliccare sul pulsante "Riscatta ora" e seguire la procedura che vi guiderà al collegamento dell'account Amazon iscritto a Prime Gaming con l'account EA Sports. Assicuratevi di selezionare quello che utilizzate abitualmente per giocare a FIFA 22 Ultimate Team.

Ne approfittiamo per ricordarvi che l'evento TOTY è in pieno svolgimento. Nella giornata di ieri nei pacchetti sono arrivati i centrocampisti del Team of the Year, tra i quali spicca Jorginho con un OVR pari a 97, mentre nella giornata di domani toccherà a difensori e portiere.