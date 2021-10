FIFA 22: una parata di stelle nel Trailer di Lancio 'multidimensionale'

Nello spettacolare trailer di lancio di FIFA 22, a farla da protagonista non è la parata di stelle che partecipa alla campagna promozionale del kolossal calcistico targato EA ma, curiosamente, la singolarità generata dal "vortice dell'hype" alimentato dai fan della serie nell'impaziente attesa per l'uscita del gioco.

Oltre all'immancabile presenza dell'uomo copertina di FIFA 22 Kyllan Mbappé e di leggende come Zinedine Zidane, David Beckham e Wayne Rooney, come pure dei calciatori del Tottenham e di attori come Ryan Reynolds, lo spot confezionato da Electronic Arts riprende spezzoni ingame e scene in computer grafica per rappresentare l'evoluzione a cui sta andando incontro la serie con l'arrivo delle console di ultima generazione.

Lo squarcio multidimensionale aperto nel trailer di lancio, se visto in quest'ottica, non può che riallacciarsi (seppur solo metaforicamente) alle innovazioni promesse dall'introduzione della Hypermotion Technology di FIFA 22 e dalle sue future iterazioni.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del video di cui sopra, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di FIFA 22 a firma di Gabriele Laurino, con tutti gli approfondimenti e le analisi sui contenuti del simulatore calcistico e sulle migliorie delle versioni PS5 e Xbox Series X/S.