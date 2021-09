FIFA 22 partner esclusivo della Lega Serie A, ecco quali sono le squadre italiane incluse

Come preannunciato nei mesi scorsi, EA Sports conferma oggi una partnership esclusiva con la Lega Serie A Italiana. Il nuovo accordo valido da FIFA 22 permetterà a Electronic Arts di includere nel gioco 14 squadre della massima serie in esclusiva, l'accordo include anche il premio EA Sports Player of the Month.

Inoltre a partire dalla stagione 2022/2023 Electronic Arts è Title Sponsor e Partner della Supercoppa Italiana che cambierà nome in EA Sports Supercup. FIFA 22 includerà dunque 16 squadre della Serie A con licenza ufficiale: Bologna F.C. 1909, Cagliari Calcio, Empoli F.C., ACF Fiorentina, Genoa C.F.C., Hellas Verona F.C., FC Internazionale Milano, A.C. Milan, S.S.C. Napoli, U.S. Salernitana 1919, U.C. Sampdoria, U.S. Sassuolo Calcio, Spezia Calcio, Torino F.C., Udinese Calcio e Venezia.

Le squadre citate saranno rappresentate con nomi, loghi, stemmi e rose reali e aggiornate. Juventus, Atalanta, Roma e Lazio adotteranno invece le denominazioni Piemonte Calcio, Bergamo Calcio, Roma FC e Latinium, i nomi e l'aspetto dei giocatori non subiranno invece modifiche o variazioni di alcun tipo.

Inoltre è stata annunciata la nascita del premio Player of the Month per FIFA FUT 22: "Per la prima volta in FUT 22 arriva il premio Serie A Player of the Month, speciale oggetto giocatore potenziato per rifletterne le prestazioni di quel mese."



FIFA 22 sarà disponibile dal primo ottobre su tutte le piattaforme, accesso anticipato dal 27 settembre prenotando la Ultimate Edition. Gli abbonati EA Play potranno giocare a FIFA 22 dal 22 settembre.