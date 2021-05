FIFA 22 sarà il partner ufficiale della Serie A TIM?

Secondo quanto riportato da varie fonti, durante l'ultima assemblea della Lega Serie A si sarebbe parlato non solo dei diritti TV del campionato italiano ma anche dei diritti legati ai videogiochi sportivi, con EA Sports che si appresterebbe a diventare Official Video Game Partner della Serie A TIM.

Manca ancora qualsiasi comunicazione in merito e dunque non è facile capire cosa accadrà esattamente e se la firma sia stata effettivamente raggiunta oppure no. Electronic Arts è già Premium Partner di numerosi campionati calcistici (pensiamo alla Premier League inglese ma anche alla Bundesliga o alla Major League Soccer negli USA) e l'aggiunta della Serie A TIM tra i propri partner permetterà a EA Sports di arricchire ulteriormente l'offerta di FIFA e FIFA Ultimate Team.

Non sappiamo invece cosa succederà al torneo eSerie A TIM giocato anche su eFootball PES e non è chiaro se le squadre del nostro campionato che hanno un proprio accordo personale con Konami (tra cui Juventus, Napoli e Roma) dovranno interrompere la collaborazione con il publisher giapponese per passare sotto l'ala protettiva di Electronic Arts.

Maggiori informazioni su FIFA 22 dovrebbero arrivare tra la fine della primavera e i mesi estivi, il nuovo gioco di calcio EA Sports uscirà presumibilmente a fine settembre, anticipato con ogni probabilità da una demo a fine agosto o inizio settembre.