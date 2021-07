FIFA 22 su PC senza Hypermotion e funzioni nextgen: c'è un motivo ben preciso, svela EA

Nel presentare FIFA 22 e la tecnologia Hypermotion, EA ha confermato l'assenza di questa e delle altre funzionalità nextgen nella versione PC del simulatore calcistico. Consapevole delle critiche mosse dalla community a seguito di questa notizia, il produttore esecutivo Aaron McHardy ha provato a fare chiarezza.

Contattato dai giornalisti di Eurogamer.net per fornire delle precisazioni in merito alle mancanze della versione PC di FIFA 22 rispetto alle edizioni PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia, l'esponente di EA Sports ha precisato che "abbiamo condotto delle analisi su quale versione di FIFA 22 proporre all'utenza PC e tenuto conto delle capacità hardware dei fan. Abbiamo condotto queste analisi per capire quali potessero essere le configurazioni PC predominanti e scoprire quale fosse la potenza a disposizione della maggior parte dei giocatori di FIFA su PC".

Una volta ottenuto questi dati, McHardy rivela che "quando abbiamo osservato i risultati delle nostre analisi, ci siamo resi conto che avremmo tagliato fuori molte persone se avessimo tarato le specifiche minime sulla versione di ultima generazione di FIFA 22. Quindi abbiamo deciso di mantenere la versione PC di FIFA 22 tarandola sulla versione di quarta generazione (riferendosi all'edizione che sarà disponibile su console PS4 e Xbox One, ndr), in modo tale da poter essere il più possibile inclusivi per tutti coloro che desiderano giocare a FIFA su PC".

Dietro alla mancata implementazione della tecnologia Hypermotion di FIFA 22 nextgen nella versione PC del prossimo simulatore calcistico targato EA, quindi, ci sarebbe la necessità di mantenere delle specifiche minime sufficientemente "abbordabili" per le configurazioni PC dei fan di FIFA sparsi per il mondo. E voi, cosa ne pensate al riguardo? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete trovare un approfondimento sulla HyperMotion Technology di FIFA 22 che spiega come funziona e ne illustra i benefici ai fini del gameplay su PS5, Xbox Series X/S e Google Stadia.