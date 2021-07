FIFA 22: quanto pesa su console? Prime indicazioni dal Microsoft Store

Chiarito ogni dubbio sul numero di installazioni di FIFA 22 su PC, volgiamo idealmente lo sguardo in direzione del Microsoft Store per provare a capire quanto spazio bisognerà riservare su console per il prossimo simulatore calcistico di EA sulle piattaforme di questa e della passata generazione.

Con l'apertura della pagina per i preordini di FIFA 22, i curatori del negozio digitale della casa di Redmond forniscono infatti delle prime indicazioni sul quantitativo di GB richiesti per provvedere all'installazione del gioco su sistemi Xbox.

In base alle informazioni condivise dal Microsoft Store, la Standard Edition di FIFA 22 dovrebbe occupare un totale di 50GB di spazio su hard disk, tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X/S. A rigor di logica, anche le versioni PS4 e PlayStation 5 del nuovo kolossal calcistico targato EA Sports dovrebbero richiedere un quantitativo analogo di GB per poter essere installati su sistemi Sony. Mai come in questo caso, però, il condizionale è d'obbligo.

Il dato riportato dal Microsoft Store, infatti, potrebbe essere "generico" e non tenere conto, ad esempio, delle differenze legate all'introduzione della tecnologia HyperMotion in FIFA 22 nextgen o delle ottimizzazioni per ridurre lo spazio richiesto nell'installazione del gioco su Xbox Series S tramite il sistema Smart Delivery. E questo, per tacere del plausibile intervento di compressione su PS5 basato su Kraken, già utilizzato in Control e in diversi altri videogiochi (multipiattaforma e non).

A chi ci segue, consigliamo perciò di considerare il dato dei 50GB di spazio occupato da FIFA 22 segnalato dal Microsoft Store come un'indicazione generica sul peso delle versioni console del simulatore calcistico di EA: non a caso, gli stessi curatori del negozio digitale della casa di Redmond specificano che si tratta di un dato che riflette le "dimensioni approssimative" del gioco. Nella speranza di ricevere al più presto un chiarimento da parte dell'azienda americana, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento sulla modalità Carriera di FIFA 22.