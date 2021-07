FIFA 22: su quali Piattaforme esce il nuovo capitolo della serie EA?

Come un fulmine a ciel sereno, la prima presentazione ufficiale del nuovo FIFA 22 da parte di Electronic Arts ha squarciato le nubi di un’estate fino a questo punto con poche novità, ad esclusione dell’E3 dello scorso giugno, con un annuncio tanto inaspettato quanto denso di dettagli degni di nota sul nuovo capitolo.

Nello specifico, andremo in queste righe a concentrarci sull’annuncio di tutte le piattaforme da gioco ufficiali sulle quali FIFA 22 verrà reso disponibile per l’acquisto e la riproduzione fin dal primo giorno di lancio, un indicatore fondamentale di quali potrebbero essere le ambizioni del nuovo prodotto di Electronic Arts: un prodotto puramente dedicato alla nuova generazione oppure un titolo che rischierà di dover scendere ad alcuni compromessi per essere supportato anche da piattaforme di vecchia generazione?

Per quanto riguarda le piattaforme su cui il gioco sarà disponibile, l’elenco completo ufficiale comprende Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia e Nintendo Switch. Nonostante questo, come prevedibile, le caratteristiche del prodotto non saranno le stesse su tutte le piattaforme, in virtù della netta differenza di prestazioni offerte da quelle di nuova generazione rispetto a quelle di vecchia generazione. In tal senso, Electronic Arts ha dichiarato che la nuova tecnologia HyperMotion, che rende molto più realistiche le animazioni dei calciatori e delle loro interazioni con pallone e avversari, sarà disponibile esclusivamente per le versioni Playstation 5, Xbox Series X|S e Google Stadia, escludendo da questa novità in maniera piuttosto inspiegabile la versione PC. Su quest'ultima e su Playstation 4 e Xbox One il gioco conterrà comunque molte novità anche dal punto di vista del gameplay, oltre che per quanto riguarda il comparto grafico del titolo.

Un caso a parte è invece rappresentato dalla versione Nintendo Switch, la quale vedrà la pubblicazione di FIFA 22 solamente in versione Legacy Edition: nella pratica, questo significa che FIFA 22 per Nintendo Switch sarà identico in tutto e per tutto a FIFA 21 sul fronte del gameplay e del comparto tecnico, e presenterà delle novità solamente sul fronte dello stile dei menu e dell’aggiornamento annuale delle rose, delle divise e dei look di tutte le squadre che faranno parte del pacchetto delle licenze del gioco.

FIFA 22 è atteso per l'uscita su tutte le piattaforme sopra elencato il prossimo 1 ottobre.