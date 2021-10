FIFA 22 è solo sul podio italiano: il calcistico EA conquista tutta la classifica

Tradizionalmente di forte richiamo per la community videoludica italiana, la serie calcistica di Electronic Arts è tornata in azione anche quest'anno, con il debutto dell'inedito FIFA 22.

Come prevedibile, il lancio del titolo sportivo si è accompagnato ad un grande successo commerciale nella nostra penisola, sin dalla settimana del Day One, fissato allo scorso 27 settembre. A confermarlo, sono in particolare i nuovi dati IDEA (Italian Digital Entertainment Association) relativi alla settimana compresa tra 27 settembre e 3 ottobre 2021. Combinando i dati di vendita retail e del mercato digitale, il quadro che emerge vede infatti FIFA 22 come l'assoluto vincitore.

Di seguito, il podio videoludico italiano a seconda delle piattaforme prese in considerazione:

Tutte le piattaforme

FIFA 22 (versione PlayStation 4); FIFA 22 (versione PlayStation 5); FIFA 22 (versione Xbox One);

Gli ottimi risultati conseguiti dal calcistico EA su console sono sufficienti a prevaricare i risultati commerciali del mercato PC, completamente assente dal podio deinel periodo considerato. Interessante ad ogni modo la classifica PC, che vede ai vertici anche titoli meno recenti, come La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e NieR: Automata. Tra le possibili ragioni, troviamo l'inclusione di questi ultimi in recenti sconti videoludici su PC